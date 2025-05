Glas žensk, ki se borijo za svobodo

»Začetno talibani v Afganistanu niso imeli toliko moči, toda so jih podprli in so jo pridobili. Treba je širiti glas o tem, da Afganistanci talibanov nočejo na vladi. Od leta 2021, ko so zavzeli Kabul, so talibani uničili dosežke, za katere so si v Afganistanu prizadevali 20 let. S težavo bomo ponovno zgradili vse to, kar so zrušili.« Tako je povedala afganistanska režiserka in pisateljica ter aktivistka Zainab Entezar, ki je morala spomladi 2022 zapustiti Afganistan in se zateči v drugo državo, potem ko je objavila nekaj kratkih filmov in intervjuje aktivistk, ki so protestirale proti talibanskemu režimu.

»Ko je Afganistan padel v roke talibanov, so ženske izgubile svobodo. Ne smejo delati, svojih domov brez spremstva ne smejo zapustiti, jemljejo jim vsakršno pravico in odvzemajo življenjski kisik. Dekleta, ki so dopolnila 12. leto, prisilijo, da se poročijo. Kogar si upa dvigniti glas, doletijo hude posledice, zato ženske iščejo način, kako zapustiti Afganistan,« je na srečanju z novinarji oziroma novinarkami, ki so ga priredili danes v prostorih gledališča Miela, povedala 30-letnica, ki se v teh dneh mudi v Trstu v sklopu turneje po Italiji. To ji omogoča mreža za pomoč disidentom in intelektualcem po svetu Rete del Caffè Sospeso. Jutri ob 20.30 pa bo pisateljica v prostorih anarhistične skupine Germinal (Ulica Bosco 52/A) predstavila svojo zbirko intervjujev Fuorché il silenzio.

Zainab Entezar je ZDA obsodila, da podpirajo talibanski režim, »uporništvo pa je tudi to, kar počenjamo jaz in druge močne ter izobražene ženske, ki smo morale zapustiti Afganistan« je dejala. Skoraj vse intervjuvanke, ki so opisale svojo zgodbo Zainab Entezar, so nato zapustile rojstno državo. Nekatere, ki so jih zaradi izraženega nasprotovanja režimu tudi priprli, so jo naposled obvestile, da talibani vedo zanjo in da jo iščejo. Sprva se je Zainab Entezar skrivala v Afganistanu. »Selila sem se iz enega kraja v drugega,« je povedala. Zapise in posnetke je pošiljala priznanemu avtorju, ki je že bil zapustil Afganistan - to je Asef Soltanzadeh. Ko je položaj postal neznosen, je še sama zapustila Afganistan.