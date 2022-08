Glasba je bila petkrat preglasna

Didžeja, ki sta v lokalih Footlights in Mal del Lupo na Trgu Venezia, v samem jedru tržaškega nočnega življenja, v večernih urah vrtela glasbo sta ostala brez zvočnikov in ostale opreme. Na predlog tožilca Federica Frezze in privolitvi preiskovalnega sodnika Marca Casavecchie, so jih zaradi petkrat previsoke jakosti glasbe zasegli tržaški mestni redarji.

Zgodba se je pričela s pritožbami stanovalcev okolice lokalov, ki zaradi glasne glasbe niso mogli spati ali se pogovarjati oziroma v miru gledati televizijo. Nekateri gostje tamkajšnjih nastanitvenih struktur naj bi zaradi hrupa celo odpovedali nočitev, zaradi česar so bili lastniki apartmajev poslovno oškodovani. »Zaradi glasne glasbe ne morem spati. Prisiljen sem jemati uspavala«, »stranke o nas pišejo negativne recenzije in se pritožujejo zaradi hrupa«, kljub dvojnim oknom ne morem niti gledati televizije ali se v miru pogovarjati«, je le nekaj pritožb stanovalcev Trga Venezia, zaradi katerih je tržaško tožilstvo sprožilo preiskavo dogajanja.

Preiskovalci so ugotovili, da je le eden od dveh lokalov razpolagal z dovoljenjem za predvajanje glasbe in to le ob petkih zvečer. Kljub temu sta lokala večkrat prirejala skupne večerne zabave, zvočniki so delali na vso moč. Lokalna policija je po nalogu tožilstva s fonometrom julija in avgusta preverjala jakost glasbe. Zakon zgornjo mejo določa pri treh decibelih, redarji so jih namerili kar 14. Merili so bodisi v bližini lokalov, bodisi za zaprtimi vrati ali okni in obakrat ugotovili kršitev zakona. Tožilec Frezza je tako prejšnjo soboto odredil zaseg zvočnikov, redarji so didžejem opremo zaplenili še isti dan. Zoper upravitelja lokalov so sprožili tudi sodni postopek, osumljena sta motenja javnega reda in miru ter sodelovanja pri kaznivem dejanju.