Glasbena matica po spletu nagradila svoje učence

Šolsko leto se začne najprej v učilnicah, nato z institucionalnim odprtjem, ki predvideva nagrajevanje zaslužnih učencev. Kljub vsemu je tudi letos tako. Na Glasbeni matici se je pouk začel in se nadaljuje v učilnicah, saj se vsi na šoli trudijo, da bi ohranili čim normalnejše delovne razmere, čeprav z upoštevanjem novih pravil. Učenci opravljajo izpite (zabeležili so tudi nekaj desetic!) in se celo udeležujejo tekmovanj, v tem primeru v spletni obliki. Srečanje ob odprtju šolskega leta je bilo prav tako potrjeno, čeprav nekoliko pozneje in v virtualni dvorani oziroma s predvajanjem na digitalni platformi iz Gallusove dvorane na sedežu šole v Rojanu.

Predsednica Milena Padovan je v svojem uvodnem pozdravu omenila vrsto odpovedanih nastopov in dogodkov, a je tudi pohvalila trud profesorjev in učencev, ki so intenzivno vadili in napredovali. Povedala je, da sta tudi pohvala in priznanje del vzgojno-izobraževalnega procesa, zato je nastalo vsakoletno srečanje, na katerem šola s podporo Fundacije CRTrieste podeljuje denarne nagrade za izstopajoče dosežke.

Ravnatelj Bogdan Kralj je pojasnil, da izhajajo sredstva iz dobrodelne dejavnosti kot so koncerti v domovih za starejše občane, zato je letošnja nagrada posledično skromnejša, toda še vedno zelo dragocena. Poudaril je, da so učenci kljub vsem omejitvam dosegli odlične rezultate. Izpiti so bili na poseben način uspešni: podalo jih je nad trideset učencev, ki so bili deležni posebne pohvale ravnatelja videmskega konservatorija. Glasbena matica je pred začetkom šolskega leta uspešno priredila delavnici za kitaro in harmoniko v sklopu Festivala Kras, pred tem pa so bili učenci in profesorji dejavni tudi z nastopi na spletu.

Za dosežke na različnih področjih je šola letos podelila deset nagrad. Kriteriji ocenjevanja so upoštevali tekmovanja, izpite, nastope in udeležbo na seminarjih. Podelitev je potekala ob virtualni prisotnosti vseh nagrajencev, v obliki simpatičnih pogovorov med ravnateljem in velikokrat sramežljivimi mladimi glasbeniki. Samo eden izmed njih je bil dejansko prisoten v dvorani, in sicer dobitnik prve nagrade, harfist Filippo Craglietto, ki je tudi zaigral dve skladbi.