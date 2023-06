Glasbeno-gledališko poletje v devinsko-nabrežinski občini

Recital mladega armenskega pianista Arsena Dalibaltayana bo drevi ob 19. uri v avditoriju Jadranskega zavoda združenega sveta v Devinu (v sodelovanju z združenjem WunderKammer - Orkester iz Pesara) uvedel mednarodni festival umetnosti DNA, ki poteka v sodelovanju z Občino Devin - Nabrežina, združenjem ZaTroCaRaMa ter festivaloma IMFA (Mednarodni glasbeni festival na Jadranu) in Adriatic Woodwinds Festival AWF.

Med 2. junijem in 19. avgustom se bo zvrstilo kakih trideset dogodkov – matineje in večerne prireditve posvečene glasbi, gledališču in sodobni vizualni umetnosti, na primer, na katerih se bodo predstavili krajevni in mednarodni umetniki, ki še niso dopolnili 35 let.

Po nocojšnjem koncertu bo 7. junija ob 10. uri v italijanščini oziroma ob 11. uri v slovenščini ravno tam glasbena pravljica povzeta po Oscarju Wildu z glasbo Stefana Sacherja za učence občinskih osnovnih šol. 9. in 23. junija ob 11. uri bosta dva koncerta komorne glasbe mladih študentov IMFA iz ZDA. V Kulturnem domu Iga Grudna v Nabrežini bosta 29. junija ob 20. uri nastopila zbor Chorale Nuovo Accordo in pevski zbor Schumann, 3. julija bo ravno tam ob 20. uri otroški muzikal Gregor in Silvija, ki ga podpisuje Jasmin Kovic. 6. julija bo ob 12. uri na devinskem gradu klavirski recital Luce Sacherja (izvajal bo Brahmsa in Debussyja).

Več v današnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.