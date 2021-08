Glasnik zadnjih stopil na stran Francesca Russa

Zadnji bodo prvi. Čeprav je na lastni koži izkusil, da je bitka družbeno šibkejših, prezrtih in teptanih marsikdaj boj z mlini na veter, Pino Roveredo nikoli ni odnehal s svojim prizadevanjem za običajno preslišane. Lahko bi se v celoti posvetil pisateljskemu poklicu, vendar mu je angažiranost na socialnem področju še posebno pri srcu, pravi. S tem prepričanjem se je tudi pridružil kandidatni listi Francesca Russa Punto Franco.

Njegovo kandidaturo so včeraj predstavili pred volilnim štabom na Trgu sv. Antona. Predstavitve kandidatov si res sledijo kot po tekočem traku, vsak dan (ali skoraj) predstavi novo ime, je spomnil levosredinski kandidat za tržaškega župana Francesco Russo. Roveredo pa v ugledni družbi še posebno izstopa, je dodal. Iz tistega, kar »zdravi« del družbe pojmuje za šibkost, je znal narediti svojo moč. Leta 1954 se je rodil gluhonemim staršem. Dvajset let je delal v tovarni. Z znakovnim jezikom se je naučil gojiti pozornost do tišine in dobil povod za pisanje. Pisanje, ki ga je spremljalo vse življenje, zlasti v najbolj težkih trenutkih. Njegova zbirka novel Mandami a dire, s katero je leta 2005 dobil italijansko literarno nagrado Campiello, je pri založbi Mladika izšla tudi v slovenskem prevodu Sporoči mi izpod peresa Magde Jevnikar. Tržaški pisatelj se je dotaknil dna in se iz njega izvlekel. Svoje dni v zaporu in psihiatrični bolnišnici pojmuje za svojo največjo srečo. Razumel je namreč, kaj pomenita trpljenje in osamljenost ter v njiju dobil moč, da se vedno znova vrača, kamor ljudje najbolj potrebujejo pomoč.