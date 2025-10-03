VREME
Glasovi v tržaškem podzemlju za sobivanje in človečnost

Projekt Čutna pot Zona/Border Lines po tunelih nekdanjega zaklonišča Kleine Berlin v Trstu spodbuja k razmisleku o vojni, miru in meji

Eva Skabar |
Trst |
3. okt. 2025 | 15:00
    V rovih zaklonišča Kleine Berlin odmeva tudi slovenska pesem (TEDESCHI/ FOTODAMJ@N)
Če sta mladi umetnici Ana Shametaj in Giuditta Vendrame pred dvema letoma pod okriljem arhitekturnega bienala v Benetkah vabili k iskanju pomena zgodb slovenske zahodne meje z zvočnimi in svetlobnimi učinki, ki sta jih ustvarili v galerijah tržaškega zaklonišča Kleine Berlin, se v teh dneh njuna instalacija vrača v bolj razširjeni obliki. Spremlja jo tudi razmislek o vojni in miru. Projekt Zona/Border Lines bo od danes do 12. oktobra vabil na čutno pot po hodnikih protiletalskega zaklonišča iz časa druge svetovne vojne. Projekt je nastal s pomočjo studia Kokoschka Revival in v sodelovanju s tržaško občino.

V temi odmeva glas Stu ledi

Del zaklonišča, ki ga je takrat dala zgraditi Občina, in je bil namenjen civilistom v primeru bombnih napadov, gosti instalacijo Sot Glas - iz furlanske besede spodaj in slovenske glas -, v nemškem delu zaklonišča, ki z vrsto podzemnih hodnikov vodi vse do današnje stavbe tržaškega sodišča in takratnega sedeža nemškega okupatorja, pa sta umetnici postavili instalacijo River Chants.

Obe vodita obiskovalce skozi hodnike z zvočnimi ter svetlobnimi efekti in slonita na raziskovanju ljudskih pesmi različnih kultur, ki so povezane z zgodovino in sedanjostjo obmejnega območja. Svoje glasove so med drugimi posodile pevke tržaške Ženske pevske skupine Stu ledi.

