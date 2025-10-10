Gledališki vrtiljak se bo zavrtel v 28. sezono

Po poletnem premoru se bo Gledališki vrtiljak Lučka ponovno zavrtel. V novo, 28. sezono stopa v družbi znanih prijateljev in novih gostov, ki bodo z organizatorji oblikovali še eno sezono, polno domišljije in doživetij za otroke vseh starosti.

Abonmajske predstave v Marijinem domu pri Sv. Ivanu bodo oblikovale v glavnem že poznane gledališke skupine, ki so po kakovosti jezika in nastopa med boljšimi v Sloveniji, pa tudi novi gostje. Sezono bo v nedeljo, 19. oktobra, uvedlo Kukuc Gledališče iz Beltincev z novo cirkuško predstavo Pogumna Fonzi, ki bo dodobra požgečkala smejalne mišice prisotnih.

16. novembra bodo na oder stopili gostje Družinskega gledališča Kolenc iz Vač z izvirno igro Škratka na delu. Med abonenti je med najbolj priljubljenimi decembrska predstava, ko v Marijin dom vstopi sv. Miklavž. Letos ga bodo 7. decembra pričakali v družbi Lutkovnega gledališča Fru-Fru iz Ljubljane in predstave Kroki praznuje.

Iz Črnuč bodo 25. januarja prispeli člani Zavoda Enostavno prijatelji s priljubljeno literarno junakinjo Piko Nogavičko in Gusarjem Valom, ki bosta iz Trsta odplula proti otoku zakladov. Klasično slovensko pravljico, ki je letos poleti doživela svojo 600. ponovitev, Žogo Marogico, bodo 22. februarja na oder postavili gostje Lutkovnega gledališča Maribor. Prvič so jo uprizorili leta 1985 in še danes žanjejo veliko uspeha. Nastala je v režiji nedavno preminulega Tineta Varla, ustanovitelja mariborskega Lutkovnega gledališča.

Sezono bo 22. marca sklenil nov obraz za svetoivanski oder, vendar znano ime slovenskega otroškega gledališča. Alja Bulič bo na svetovni dan voda otroke vodila med skrivnostmi Zmajeve reke in jih na igriv način poučila o varčevanju z vodo, varovanju okolja in o potrebi, da skrbimo drug za drugega.

Vse predstave se bodo začele ob 16.30, ob 16. uri pa bo otroke pričakala animacija, za katero skrbi študijski center Melanie Klein - letos z jezikoslovko Nino Bonifacio. Otroke bo na zabaven način pripravila na predstave.

Organizatorji obveščajo, da je za rezervacijo abonmaja in več informacij na voljo telefonska številka 040 370846 (od ponedeljka do petka med 9. in 16. uro).