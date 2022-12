Glede žičnice ostali na različnih bregovih

Tržaški mestni svetniki so na včerajšnji seji odločali o potrditvi sprememb občinskega prostorskega akta, s katerimi je mogoče doseči spremembo namenske rabe zemljišč za gradnjo žičniške infrastrukture. Po večurnem zasedanju so okrog 22. ure izglasovali predlog sklepa: spremembo občinskega akta so izglasovali z glasovi desnosredinske večine, opozicija pa je v glavnem glasovala proti. Stefano Ukmar iz Demokratske stranke je že med razpravo napovedal, da ne bo glasoval.

Predlagana sprememba prostorskega načrta bo po pravilniku javno razgrnjena in 45 dni na vpogled javnosti, nakar se bo vrnila v občinski svet. V času javne razgrnitve bodo imeli občani možnost oddati svoje predloge in pripombe na predlagano spremembo prostorskega načrta. To bo lahko neke vrste referendum - do uradnega sicer nikoli ni prišlo, čeprav so njegovi pobudniki v zgolj eni uri zbrali dovolj podpisov za vložitev prošnje za njegov razpis.

Razprava je za razliko od napovedi minila mirno. Opozicijski mestni svetniki so drug za drugim izrazili pomisleke glede projekta. Valentina Repini (DS) je tako opozorila na nekatere neskladnosti z deželno in državno zakonodajo glede zaščitenih naravnih območij, kot je denimo gozd Boved. Riccardo Laterza (Zdaj Trst) je posvaril Dipiazzevo mestno vlado pred hitenjem, saj mnogi strokovnjaki še niso podali svojih mnenj. Laterza je spomnil na sečnjo več kot tisoč dreves in na druge sporne točke projekta.

Mestnemu svetniku je odgovoril župan Roberto Dipiazza, ki je naštel mesta, v katerih so uspešno zagnali kabinsko žičnico. Omenil je Dubrovnik, Bocen, Zagreb in tudi namere Genove, ki razmišlja o žičnici. Da bi kabinska žičnica pomenila vsekakor veliko pridobitev za turiste, se je strinjal Francesco Russo (DS), ki pa je v isti sapi dodal, da ne verjame, da se bo kabinska žičnica prijela kot alternativna oblika prevoznega sredstva. Russo je izrazil pomisleke glede ocen deželnega urada za mobilnost, po katerih bi ob prometnih konicah s severne vpadnice odstranili 450 vozil.