Globoka luknja v Ulici Tesa se je zvečer še povečala

V Ulici Tesa, vzporedni ulici z Drevoredom D’Annunzio, so danes okrog 13. ure mimoidoči ob stavbi s hišno številko 48 na cestišču opazili globoko luknjo in sprožili alarm. Na kraj so prispeli lokalni policisti in tehniki družbe Acegas. Cesto so zaprli za promet. Med ugrezanjem cestišča se na srečo ni nihče poškodoval. Kaže, da gre za posledice nedavnih močnih nalivov, ki so prizadeli večji del tržaškega mestnega središča in podzemlja. Obseg luknje sprva niti ni bil posebno velik, daljša stran ni dosegala metra, globina pa je bila, po pričevanju prisotnih, kar precejšnja in je, kot kaže, že dosegala dva metra ali več. Kasneje se je luknja še precej povečala. Pod omenjeno cesto naj bi tekel potok, cesta naj bi slonela na obokih.

Območje so danes zavarovali, jutri naj bi se začela sanacijska dela.