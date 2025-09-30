Gluhi zahtevali svoje pravice

V dneh, ko se po italijanskih mestih množijo bučne manifestacije in protesti, se je preteklo soboto okrog poldneva v Ulici Mazzini v Trstu odvijal povsem neobičajen sprevod. Kakih 400 ljudi, moških in žensk, je stopalo po ulici v popolni tišini. Oblečeni so bili v bele majice, na katerih sta bili v krogu z modrim obodom narisani roki, ki nekaj nakazujeta, nad krogom pa črke z velikimi začetnicami GMS. Napis pod krogom jih je pojasnil: Giornata mondiale dei sordi - Svetovni dan gluhih.

Na čelu sprevoda je transparent sporočal, da je pohod organiziral ENS - Vsedržavna ustanova za zaščito in pomoč gluhim, kateri se je pridružil Odbor mladih gluhih Italijanov. Na spodnjem delu je kričala njihova zahteva: »Ni človekovih pravic brez pravice do znakovnega jezika«. Pred transparentom je hodila tiha skupina mladih, večinoma otrok, oblečenih v sinje majice, a z enakim sporočilom kot tistim na belih majicah odraslih. Na obeh straneh so sprevod spremljali moški in ženske v črnih majicah z napisom Interprete - tolmač. Vse je potekalo tiho.