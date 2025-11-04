Goljufi pošiljajo SMS sporočila

Da se je število goljufij vseh vrst drastično povečalo, ni skrivnost. Vsako leto več pa je tudi spletnih in telefonskih prevar, v katerih goljufi ne zahtevajo uporabniških imen ali gesel, a kljub temu žrtve, ki nasedejo, tako ali drugače ostanejo brez denarja. To pa zato, ker zasebna sporočila prejemniki običajno obravnavajo z večjo mero zaupanja in ko sumljiva komunikacija pride s strani verodostojnih institucij, ki se ukvarjajo z zdravstvom ali davki, v past padejo še hitreje.

V zadnjih mesecih so zelo razširjena SMS sporočila, ki vsebujejo zahtevo, da stranka pokliče Center za davčno pomoč (CAF) ali pa Enotno točko za naročanje (CUP). K sporočilu je priložena tudi številka, ki jo prejemnik v dobri veri klikne. Po krajšem zvonjenju se oglasi ženski glas, ki najprej naslovnika sporočila opozori, da so zasebni klicni center, ki dela v imenu javnih institucij. Nato sledi vprašanje, kako lahko pomaga. Ko oškodovanec na drugi strani telefona pove, da je prejel sporočilo, v katerem ga prosijo, naj jih čim prej pokliče, klic vežejo naprej. Ko se končno spet oglasi ženski glas, ti pove, zakaj so te iskali in te prosi, da še za hip ostaneš na liniji. V tistem hipu linija pade in oškodovani prejme SMS sporočilo telefonskega operaterja, ki sporoča, da je stranka brez kredita in da mora telefonsko kartico napolniti, če želi opravljati klice. Goljufi so v tem primeru z dragim klicem brez večjih težav v zgolj štirih minutah dobili dvajset ali tudi več evrov.