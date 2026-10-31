Morilka je svojo žrtev spoznala v frizerskem salonu

Kako sta se spoznali Erika Podmenich in Isabella Tregnaghi? In kakšna ženska je bila prva, preden bi umorila 89-letnico? Odgovore na ta vprašanja so včeraj iskali tožilstvo in sodni senat, ki Eriki Podmenich sodi za umor z dne 31. marca lani. Obtoženka je med preteklimi naroki že priznala krivdo za zločin.

Najprej sta pričali frizerki iz salona v Ulici Beccherie, pod stanovanjsko hišo, v kateri je obtoženka umorila Isabello Tregnaghi. 89-letnica je zahajala v frizerski salon vsak petek dopoldne, med enim od teh tedenskih zmenkov je naključno spoznala Podmenich, ki je zadnja leta tudi redno obiskovala isti salon, četudi manj pogosto. Frizerki sta gotovi, da sta se ženski spoznali takrat, saj sta se v začetku leta 2025, le nekaj mesecev pred zločinom, ena drugi predstavili prav v salonu.

Podmenich naj bi po pričevanju frizerk dan po tem, ko je spoznala Tregnaghi, spet prišla v salon z dvema rožama. Ena je bila namenjena salonu, druga pa ravnokar spoznani priletni gospe. Obdolženka je takrat frizerkama dejala, da je pri njej pozvonila, a ni bilo odgovora. 89-letnica je namreč rada vsem govorila, kje stanuje. Vrat svojega doma pa ni odpirala niti poštarju, sta poudarili frizerki. Ena od dveh je na dan umora srečala Podmenich v mestu, a je ta ni opazila. »Togo je gledala naravnost«, je dejala.

Predvideno je bilo tudi pričevanje Tregnaghine hčere, a sta se tožilec Andrea La Ganga in odvetnik obrambe Massimo Scrascia pričevanju odrekla zaradi njenega močnega nelagodja in slabega počutja. V kartoteki je le pričevanje, ki ga je dala karabinjerjem v dneh po umoru.

Včeraj je pred sodnim senatom, kateremu predseduje Igor Maria Rifiorati, spregovoril tudi nekdanji mož obtoženke.