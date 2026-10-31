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Pivo

V Starem pristanišču se je začel praznik piva Bora Bier Fest

Trajal bo do torka, vstop je prost

Spletno uredništvo |
Trst |
31. okt. 2026 | 10:59
    V Starem pristanišču se je začel praznik piva Bora Bier Fest
    Praznik piva Bora Bier Fest (LUCA TEDESCHI/FOTODAMJ@N)
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V Kongresnem centru Generali v Starem pristanišču se je sinoči začel večdnevni srednjeevropski praznik piva Bora Bier Fest, ki ga letos prirejajo prvič. Trak so prerezali tudi predstavniki Občine Trst in Dežele FJK, navzoči so bili zastopniki zveze hotelirjev Federalberghi, združenja Pro loco Trieste in tudi nogometaši Triestine. Bora Bier Fest, na katerem je mogoče pokušati piva različnih znamk, bo trajal do torka, vstop je prost, vrata bodo odprta od 12. ure do poznega večera (samo v ponedeljek od 18. ure).

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