V Starem pristanišču se je začel praznik piva Bora Bier Fest

V Kongresnem centru Generali v Starem pristanišču se je sinoči začel večdnevni srednjeevropski praznik piva Bora Bier Fest, ki ga letos prirejajo prvič. Trak so prerezali tudi predstavniki Občine Trst in Dežele FJK, navzoči so bili zastopniki zveze hotelirjev Federalberghi, združenja Pro loco Trieste in tudi nogometaši Triestine. Bora Bier Fest, na katerem je mogoče pokušati piva različnih znamk, bo trajal do torka, vstop je prost, vrata bodo odprta od 12. ure do poznega večera (samo v ponedeljek od 18. ure).