Kljub novim analizam smrt Liliane Resinovich še vedno brez jasnih odgovorov

Po sedmih urah razprave o izvedenskih ugotovitvah bi lahko pričakovali jasnejšo sliko o smrti Liliane Resinovich. Toda namesto zaključkov je obravnava včeraj prinesla nova vprašanja. Najzgovornejša je bila izjava glavne tožilke Patrizie Castaldini, ki je ob odhodu iz sodne dvorane dejala: »Mislim, da se da še kaj narediti.« Njene besede je mogoče razumeti kot znak, da tožilstvo z dosedanjimi ugotovitvami še ni zadovoljno in da preiskava še ni prišla do končne faze.

Skoraj pet let po izginotju 63-letne Liliane Resinovich, ki je 14. decembra 2021 odšla od doma, njeno truplo pa so 5. januarja 2022 našli v Svetoivanskem parku, tako še vedno nima zanesljive rekonstrukcije dogodkov. Včerajšnja obravnava v okviru dokaznega postopka je bila namenjena zlasti razpravi o zadnjem izvedenskem mnenju glede predmetov, povezanih z najdbo trupla, ter rezultatom genetskih, daktiloskopksih in drugih laboratorijskih analiz.

Obravnave, ki je potekala za zaprtimi vrati, se je udeležil brat pokojne Liliane Sergio Resinovich, medtem ko je bil mož Sebastiano Visintin odsoten. Postopek je vodila preiskovalna sodnica Flavia Mangiante. Po njenem naročilu so Paolo Fattorini, Chiara Turchi in Eva Sacchi opravili genetske, biološke in druge laboratorijske analize lasnih ostankov, vrvic, črnih vrečk, oblačil in drugih zaseženih predmetov. Ekipo sta nato razširila Roberto Gennari in Maurizio Sticchi. Njuna naloga je bila predvsem analizirati prstne odtise sledi na črnih vrečkah, v katerih so našli truplo.

Ravno odsotnost pristnih odtisov je bilo eno od osrednjih vprašanj včerajšnje obravnave. Posebno pozornost so namenili črnim vrečkam, v katere je bila zavito Lilianino telo. Na njih niso odkrili njenih prstnih odtisov, prav tako ne odtisov soproga. Odvetnik Nicodemo Gentile, ki zastopa Lilianinega brata Sergia Resinovicha, je pred začetkom obravnave dejal, da je prav v tem videl eno pomembnejših ugotovitev. »Lilianih prstnih odtisov ni. To je podatek, ki glasno opozarja na resnico, ki jo je treba preveriti in dodatno raziskati,« je poudaril.