Gorelo pri Sv. Justu

Tržaški gasilci so ob 12.40 posredovali v Ulici Capitolina, pri Sv. Justu, kjer je zagorelo v šestem nadstropju stanovanjske stavbe. Ugotovili so, da se je požar vnel na balkonu, pri čemer je poškodoval balkonska vrata ter se širil v stanovanje. Ogenj so pogasili. Ugotovili so, da v stanovanju ni bilo nikogar in da v požaru ni bil nihče poškodovan. Poškodovane dele stanovanja so zavarovali in preverili varnost stavbe ter morebitno prisotnost škodljivih plinov v zraku. Vzroke požara še preverjajo, na kraju so bili tudi organi pregona.