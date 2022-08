Okrog 8.30 je zagorelo na bazovskem šohtu, nekaj deset metrov stran od parkirišča pri fojbi. Na kraju so gasilci, prostovoljci civilne zaščite in gozdna policija, na delu je tudi helikopter. Požar so malo pred 10. uro uspeli omejiti in je, kot kaže, pod nadzorom, so za Primorski dnevnik povedali gasilci.