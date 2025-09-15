Goriški Nathan Never nocoj v kavarni San Marco

V kavarni San Marco bo danes ob 18. uri gostoval stripar Romeo Toffanetti, sicer eden izmed glavnih avtorjev znanstvenofantastičnega stripa Nathan Never. Z novinarjem Alessandrom Mezzeno Lono se bo pogovarjal o posebnih številkah stripa Arrestate Nathan Never (Aretirajte Nathana Neverja) in Il tesoro di Aquileia (Oglejski zaklad), ki sta nastali v okviru projekta GO! 2025 in se dogajata v Gorici in Novi Gorici.

Ob 19. uri bo sledila degustacija vin iz videmske kleti Denis Montanar. Za več informacij glede degustacije in za rezervacije: info@caffesanmarco.com ali pa 040 2035357.