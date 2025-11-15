Gospodarstvo v FJK raste, toda manj od državnega povprečja

V prvi polovici letošnja leta kaže gospodarstvo v Furlaniji - Julijski krajini rast, pa čeprav zmerno in nižjo od državnega povprečja. Na to so med drugim vplivali slabši rezultati spomladanskih mesecev, je bilo včeraj slišati na Banki Italije v Trstu, kjer so predstavili poročilo o gospodarskih gibanjih. Direktor izpostave italijanske centralne banke za FJK Marco Gallo, ki je položaj nastopil decembra lani, je skupaj s kolegom, ekonomistom Paolom Chiadesom, razgrnil glavne ugotovitve stalnega spremljanja trendov v deželnem gospodarstvu. Po četrtletnem kazalniku deželnega gospodarstva, ki ga oblikujejo pri Banki Italije, se je deželni BDP povečal za 0,4 odstotka v primerjavi s prvim polletjem leta 2024, medtem ko je medletna rast na državni ravni znašala 0,6 %.

Po večletnem upadu je dodana vrednost deželnih industrijskih dejavnosti v prvi polovici letošnjega leta ostala stabilna v primerjavi z enakim obdobjem lani, sicer pa so v nekaterih sektorjih zabeležili pozitivne trende – zlasti v kmetijsko-živilskem sektorju, mehaniki, proizvodnji električnih aparatov in pohištva ter v ladjedelništvu –, medtem ko so rdeče številke zaznamovale elektroniko in jeklarstvo, kjer se je gospodarska dejavnost skrčila. Tako kot že lani je bilo slišati, da na sliko deželnega gospodarstva – predvsem na pripravljenost podjetij za investicije – še naprej vpliva precejšnja geopolitična nestanovitnost, čeprav letos vsaj ni več v ospredju »grožnja« Trumpovih carin.