Goste pričakali s kosilom, prijazno besedo in toplim objemom

Tudi letos, že 30. leto zapored, je tržaška Skupnost sv. Egidija organizirala tradicionalno božično kosilo za ljudi, ki si bogato obložene mize ne morejo privoščiti. V kongresnem centru v Starem pristanišču je bilo tokrat še posebej svečano, saj so po dveh napornih letih dogodek priredili v formatu, kot smo ga poznali pred pandemijo. Kosila se je udeležilo okrog 250 ljudi, med njimi so bili brezdomci, družine v socialni stiski in tudi zgolj osamljeni starostniki. Družba je bila tudi jezikovno pisana, saj v dvorani ni bilo slišati le italijanščine, ampak tudi afganistanski, turški, pakistanski, senegalski in še marsikateri drug tuji jezik. Skupni imenovalec vseh gostov pa je bila praznična obleka. Tudi tisti, ki imajo bore malo, so si za praznik in težko pričakovani družabni trenutek, nadeli najlepše, kar premorejo.

Goste je v dvorani kongresnega centra pričakalo okoli 80 prostovoljcev, ki se tradicionalnega kosila ne udeležujejo samo za to, da bi postregli kosilo, ampak tudi zato, da bi z gosti izmenjali prijazno besedo in topel objem. Za glasbeni pozdrav je poskrbela ukrajinska violinistka Tamara, sicer znana ulična umetnica.

Več v jutrišnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.