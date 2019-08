»Gostili bomo nobelovce, povabili smo tudi Greto«

Manj kot leto dni nas loči od najpomembnejše evropske prireditve osredotočene na soočenje med znanostjo, tehnologijo in družbo. Esof je bienalna platforma za interakcijo in dialog med znanstveniki, javnimi odločevalci, mladimi raziskovalci, podjetniki, znanstvenimi komunikatorji in širšim občinstvom. Prireditev pod geslom Znanost za svobodo, svoboda za znanost bo od 4. do 10. julija potekala v starem pristanišču, ki je zaenkrat eno samo gradbišče. Pred transformatorsko postajo, v kateri ima sedež Mednarodna fundacija Trst (FIT), ki je pooblaščena za organizacijo znanstvenega dogodka, raste sodoben kongresni center, ki bo gostil Esof.

Predsednik omenjene fundacije in idejni oče tržaške kandidature za Esof2020 prof. Stefano Fantoni je poln zaupanja v izvajalce del. »Obnova opuščenih skladišč in postavitev novega paviljona poteka po načrtih. Verjamem, da bo Diegu Bravarju in sodelavcem uspelo kongresni center končati v predvidenem roku, se pravi aprila prihodnje leto,« je v svoji pisarni povedal vedno nasmejani in energije poln fizik, s katerim smo poklepetali o prispelih projektih, ki bodo sestavljali prireditev Esof2020, o njenem pomenu in tudi dediščini, ki jo bo prireditev prinesla Tržačanom.

Profesor Fantoni, odštevanje se je začelo. Ker nas do prireditve loči še manj kot leto dni, je v tej fazi potrebno konkretno delo. Vas skrbi, da vam ne bi uspelo pravočasno vsega končati?

Ne, imam precej zaupanja v delo celotne ekipe, ki stoji za organizacijo dogodka. Verjamem, da bo tudi kongresni center končan pravočasno. S terase transformatorske postaje se odlično vidi, kako učinkoviti so delavci. V preteklih dneh so jeklene stolpe za novi paviljon 28 bis že oblekli, postavili pa so tudi železno strukturo, ki bo služila za ureditev brvi med paviljonoma 27 in 28. Vsak dan v živo spremljam njihovo delo (smeh).

Bomo na julijski prireditvi videli tudi znanstvene zvezde?

Absolutno. Povabila smo mnoga znana imena. Naj omenim, da smo povabili tudi predsednika republike Sergia Mattarello, ki sicer ni znanstvenik, a v čast si štejem, da je sprejel vabilo. Seveda je treba vabilo še formalizirati. Med znanstveniki pa naj omenim Fabiolo Gianotti, generalno direktorico Evropskega centra za jedrske raziskave v Cernu, in matematika Alessia Figallija. Pričakujemo, da bodo v Trst prišli predavat vsaj trije nobelovci. Vsa ta predavanja bodo na izredno visokem nivoju.

Ta bodo namenjena bržkone znanstvenikom. Kaj pa od Esofa konkretno lahko pričakuje širša neznanstvena publika?

Nobelovci bodo predavali tudi širšemu občinstvu. Sicer njihova predavanja ne bodo zastavljena tako, kot bodo za strokovno publiko. Publika pa lahko lahko pričakuje tudi dogajanje, ki bo veliko širše zastavljeno kot priljubljena prireditev Trieste Next. Znanost bo mogoče čutiti na vseh koncih, mladi ljudje pa bodo lahko v živo spoznali prednosti poklica znanstvenika. Tudi izzive, ki so pred nami. Obiskovalci bodo denimo v poljudnem slogu izvedeli, kaj vse prinašajo klimatske spremembe. Na festival smo neuradno povabili tudi mlado okoljevarstvenico Greto Thunberg, a prvi odgovor ni bil pozitiven. Morda se bo družina medtem časom premislila. Je pa svojo prisotnost v Trstu potrdil ameriški novinar Alan Friedman, ki je napovedal, da bo v Trst pripeljal Courtney Kennedyja, hči Roberta F. Kennedyja in predsednica fundacije Kennedy.