V domu za starejše občane F.lli Stuparich v Naselju sv. Mavra so pred kratkim odvzeli bris za preverjanje okužbe s koronavirusom vsem gostom in osebju ter z veseljem ugotovili, da nihče izmed njih ni pozitiven na covid-19. Brise so odvzeli 74 gostom in 26 zaposlenim.

»To je pomemben rezultat, ki dokazuje, da smo že pred izbruhom pandemije izbrali pravo pot,« je poudarila županja Občine Devin-Nabrežina Daniela Pallotta.