GPS naprava zaznala tatvino skuterja

V noči na sredo, 22. maja, so policisti prestregli tri ukradene skuterje. Posredovali so ob 3. uri, potem ko jih je lastnik skuterja piaggio beverly obvestil, da so mu ga neznanci ukradli. Parkiran je bil v Ulici San Cilino, od tam pa so ga po Drevoredu 20. septembra, Stari mitnici in Istrski ulici neznanci odpeljali na Trg delle Puglie ob nekdanji športni palači. O tatvini in premikanju skuterja pa ga je sproti obveščala aplikacija, povezana z vgrajeno GPS napravo.

Policisti so na omenjenem trgu prestregli skuter s poškodovanima napravo za vžig motorja in volansko ključavnico. Na mestu so pregledali še druga parkirana vozila in prestregli še dva ukradena skuterja, in sicer še en piaggio beverly in en skuter honda SH. Na obeh so opazili poškodovano napravo za vžig. Ugotovili so, da so ju ukradli v Ulici Piccardi in v Ulici Commerciale. Skuterje so vrnili lastnikom, storilce tatvin pa iščejo.