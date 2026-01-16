Grad sv. Justa obiskovalce nagovarja vse bolj tehnološko

Zgodovina Trsta odslej nagovarja obiskovalce tudi skozi zaslone, zvok in interaktivne vsebine. Na Gradu sv. Justa so včeraj predstavili še zadnje tehnološke pripomočke, ki dopolnjujejo digitalni vodnik, ki so ga začeli uporabljati avgusta lani. Projekt tehnološkega posodabljanja so na tem gradu začeli izvajati pred enim letom, včeraj pa so muzejski delavci v družbi pristojnega za kulturo v mestni vladi Giorgia Rossija predstavili še dve multimedijski postaji.

Anna Krekic, kustosinja Gradu sv. Justa in Rižarne, je spomnila, da je projekt posodabljanja potekal v treh fazah, v okviru katerih so bili razviti trije glavni tehnološki pripomočki: večjezični digitalni vodnik za obisk gradu, multimedijska postaja o razvoju gradu in griča Svetega Justa skozi stoletja ter interaktivna postaja za poglobljeno spoznavanje zgodovine gradu in orožarne.

V kratkem še v slovenščini

Kustosinja je modernizacijo gradu začela opisovati z digitalnim vodnikom, ki je brezplačen in dostopen prek mobilne aplikacije ali spletnih vsebin. Obiskovalcem nudi štiri tematske poti, prilagojene različnim ciljnim skupinam: splošni zvočni vodnik, otroški vodnik, panoramsko doživljajsko pot in kratke zvočne pripovedi. Na voljo je v italijanščini, angleščini in nemščini, v kratkem pa bo izšla tudi slovenska verzija, je povedala.