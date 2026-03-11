»Pomemben je vsak kritičen glas, ki želi drugačno, boljšo družbo«

Nika Kovač je socialna antropologinja, aktivistka in direktorica Inštituta 8. marec (I8M). Danes ob 20. uri se bo na povabilo tržaškega pokrajinskega odbora Slovenske kulturno-gospodarske zveze v tržaškem Kulturnem domu z Evo Stepančič in Mitjo Tretjakom pogovarjala o družbeni participaciji in vlogi civilnodružbenih organizacij v naslavljanju problemov, ki jih država ne rešuje.

V desetletju svojega obstoja je Inštitut 8. marec že veliko dosegel, evropska pobuda My Voice, My Choice (Moj glas, moja izbira) za varen in dostopen splav pa predstavlja preskok z nacionalne na evropsko raven. Kaj je to pomenilo za I8M?

Kampanja My Voice, My Choice (MVMC) se je začela s skupino prijateljic v Sloveniji, ki so se odločile, da ponesejo slovensko vrednoto svobodnega odločanja v rojstvu otrok v svet, v Evropo. Nikoli si nismo predstavljale, da bomo zgradile tako veliko skupnost. Posebno pa smo ponosni, da smo v Evropo prenesli vrednote Inštituta 8. marec. To so javno dobro, skupnost, socialna država, pravice žensk. Zgradili smo trdno in povezano skupnost in na koncu tudi v Evropi dosegli zgodovinsko zmago – zaščitili reproduktivne pravice. Dokazali smo, da so spremembe vedno znova možne, če se zanje potrudimo in povežemo.

Kako se je v desetih letih v slovenskem prostoru spremenilo dojemanje inštituta?

Marsikdo nas želi popredalčkati. A ne da se nas kar tako popredalčkati. Zdi se mi, da v slovenski prostor prinašamo neko novo idejo – odpiranje vsebinskih tem, na podlagi katerih se povezujemo z najrazličnejšimi strankami, organizacijami. Tako nam je že uspelo spremeniti več zakonov: dosegli smo redefinicijo kaznivega dejanja posilstva, zakon za čist zrak v Anhovem, zakon za brezplačna šolska kosila. Za vse to smo sodelovali s strankami tako leve kot desne opcije, kar velja tudi za MVMC.

Ob tem se nas vedno znova hoče predstaviti kot nekaj, kar nismo. Razočarana sem, da nas preprosto ne morejo sprejeti kot take, kar smo. To je skupina ljudi, ki si ne želi v institucionalno politiko, ki želi spreminjati svet preko aktivnosti, povezovanja, gradnje gibanja in je pri tem pripravljena na sklepanje najrazličnejših zavezništev.

Spodbujate državljansko aktivnost in povezovanje v času vse večje individualizacije, zaradi katere ljudje pogosto mislijo, da kot posamezniki ne morejo doseči sprememb. Koliko o tem aktivno razmišljate?

Mi vedno pravimo, da so spremembe skupnost. V I8M se oklepamo skupnosti in dejansko verjamemo, da je vsak glas pomemben, da je nujno potrebno, da verjamemo v demokracijo, v demokratične procese. Vedno znova si prizadevamo, da se vsak človek v Sloveniji zaveda, da je njegov glas lahko slišan in pomemben in da smo ljudje lahko del družbene spremembe. V Sloveniji imamo v zadnjem obdobju zelo razvito demokratično participacijo, ljudje radi sooblikujejo našo državo. Poglejmo v sosednjo Madžarsko, kjer so spremenili zakonodajo tako, da je težje premagati avtoritarca Viktorja Orbana, kjer sistematično delajo na utišanju kritičnih glasov, kjer trdijo, da delajo za človeka, imajo pa eno najnižjih povprečnih plač v Evropi. To kaže, kako je pomembno ohraniti vsak kritičen glas, ki želi drugačno, boljšo družbo.