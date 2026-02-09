Gradbišče za novo kanalizacijo v Črničju naj bi čim manj vplivalo na promet

Prihodnji ponedeljek, 16. februarja, se bodo v Devinu, na območju, ki mu pravimo Črničje, začela dela za izgradnjo novega dela kanalizacijskega omrežja za urejanje odpadne vode. Družba AcegasApsAmga bo s tem prepotrebnim ukrepom razširila območje javne kanalizacije vse do tja, kjer je danes ni, s čimer bo korenito izboljšala zaščito okolja na območju, ki je posebno pomembno tako z naravoslovnega in turističnega vidika kot tudi zaradi kopanja.

Krajani so že pred časom od družbe AcegasApsAmga prejeli (trijezično) pismo z vsemi potrebnimi informacijami o skorajšnjih delih, vključno z vabilom na javno srečanje, ki ga bo družba priredila v sodelovanju z devinsko-nabrežinsko občino danes ob 17. uri v šolski stavbi Jadranskega zavoda združenega sveta (nekdanja osnovna šola, v pritličju) v Devinu 70. Na srečanju bodo prisotni tehniki družbe Acegas, ki bodo zbranim pojasnili potek del in pogoje za po zakonu obvezno priključitev na omrežje vključno z zelo ugodnimi tarifami in deželnimi prispevki.

Nova infrastruktura bo omogočila odvod odpadnih voda iz stanovanj oz. hiš v javno kanalizacijsko omrežje in čistilno napravo v Sesljanu, kar bo nadomestilo zdajšnje individualne sisteme za odvod odpadnih voda in zagotovilo veliko višje standarde čiščenja. Cilj projekta je izboljšanje zaščite obalnega okolja in hkrati nujen ukrep prilagajanja veljavnim predpisom; finančno podporo mu zagotavljata Dežela FJK in Ausir.

Projekt predvideva ureditev več kot 500 metrov novega kanalizacijskega cevovoda. Dela naj bi trajala kakih 180 delovnih dni, se pravi šest mesecev, družba AcegasAps Amga pa se je obvezala, da bo gradbišče čim manj vplivalo na promet in na vsakodnevne dejavnosti krajanov. Izkopavanja bodo potekala zato po manjših, 30- metrskih odsekih, kar bo olajšalo premike. Pri upravljanju prometa in pri omogočanju dostopa vozilom do svojih domov, bo družba ukrepala v dogovoru z občino in lokalno policijo.