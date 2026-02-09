Kraška rajonska sveta sta se poklonila Miroslavu Košuti

Pesnik Miroslav Košuta je bil doma iz Križa in čeprav je večji del svojega življenja preživel v mestu, je bil na Kras globoko navezan. Kras, tako kot tudi Križ in morje, Trst in Slovence, je opeval v svojih delih. Pesniku, vsestranskemu kulturniku in nekdanjemu vodji Slovenskega stalnega gledališča v Trstu, ki je v ponedeljek za vedno zatisnil oči, so v obeh kraških rajonskih svetih posvetili misel in se spomnili njegove povezanosti s tem območjem.

Predsednica vzhodnokraškega rajonskega sveta Nives Cossutta (Demokratska stranka) je v ponedeljek, ko se je na Opčinah sestal rajonski svet, pesniku posvetila misel v slovenskem in italijanskem jeziku. Poudarila je njegovo povezanost s kraškim prostorom. Spomnila je, da je bil Košuta zadnji živeči Prešernov nagrajenec iz Trsta in poudarila njegovo vlogo glasnika Slovencev v Italiji. Pesniško zbirko Memoria del corpo assente s prevodi njegovih pesmi v italijanščino je ocenila kot pomemben prispevek k medsebojnemu razumevanju slovenskega in italijanskega naroda na Tržaškem.

Na zahodnem Krasu so se Košute ravno tako v obeh jezikih spomnili na četrtkovi seji rajonskega sveta na Proseku. Predsednik zahodnokraškega rajonskega sveta Pavel Vidoni (Slovenska skupnost) je prebral krajši življenjepis. V Križu, kjer se je Miroslav Košuta rodil in kjer je preživel otroška ter mladostniška leta, je bil za sovaščane »Učko«, je spomnil. S svojim pisanjem se je posvetil še posebej otrokom, Vidoni je tu omenil njegovo avtobiografsko delo v verzih Kriško kraške. Spomnil je tudi na številne nagrade, ki jih je prejel pesnik. »Pogrešali bomo tega velikana slovenske književnosti, ki je zapustil v vseh nas neizbrisno sled,« je zaključil Vidoni.