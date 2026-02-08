S pustno Baviselo danes začetek 32. Tržaškega pusta

Tržaški pust se predstavlja v novi preobleki. Novo vodstvo Tržaškega pusta, katerega vajeti drži Alessandra Orlich, je na predstavitvi letošnjega pustnega praznovanja poudarilo, da gre za pust v znamenju obnove in sodelovanja. Predstavitev je potekala v petek v dvorani Bobi Bazlen palače Gopčević ob prisotnosti občinskega odbornika za kulturo Giorgia Rossija in deželnega odbornika za lokalno samoupravo Pierpaola Robertija, ki sta poudarila pomen sodelovanja z miljskim in tesnega odnosa s kraškim pustom.

Med novostmi letošnjega 32. Tržaškega pusta, ki se začenja danes s pustno Baviselo in predajo ključev na Velikem trgu, je pobratenje z Miljskim pustom. Pri predaji ključev, ki bo ob 10. uri, bosta poleg kralja in kraljice Tržaškega pusta - to sta Alessandro Tramarin in Gabriella Zorzenoni - sodelovala tudi miljska kralj in botra Giovanni Derin in Debora Maiern. Še pred predajo ključev pa bo potekala pustna Bavisela v podporo Fundaciji Burlo Garofolo.

Ravno tako bo hospitaliziranim otrokom mogoče pomagati na dan pustnega sprevoda, ki bo v torek, 17. februarja, krenil s Trga Oberdan ob 14. uri. Sprevod si bo mogoče ogledati s tribune, v zameno za vstop nanjo pa bo odbor za koordinacijo Tržaškega pusta zbiral prispevke za otroke, ki so hospitalizirani v Burlu (za informacije in rezervacije je na voljo telefonska številka 351 3140018).

Sprevoda se bo letos udeležilo sedem pustnih skupin iz tržaških mestnih četrti: Stara mitnica, Valmaura, Naselje sv. Sergija, Staro mesto in Sv. Just, Sv. Jakob, Škedenj in Rojan. Povorka se bo vila po ulicah mestnega središča, zaključek bo tako kot v preteklih letih na Velikem trgu. Vpis posameznikov in manjših skupin je možen do ponedeljka, 16. februarja, preko aplikacije WhatsApp (351 3140018). Možen je tudi vpis na fotografski natečaj, in sicer z izpolnitvijo obrazca na brošuri Tržaškega pusta, ki ga je potrebno poslati na sledeči elektronski naslov: concorso.carnevaleditrieste@gmail.com.

Sprevodi po mestnih četrtih

Pustovanje bo stopilo v živo v četrtek s sprevodi šolarjev, v naslednjih dneh se bodo vrstile pustne povorke po različnih mestnih četrtih. V četrtek ob 10. uri bodo stopili na ulico šolarji pri Sv. Jakobu, ob 10.30 pa v Škednju. Tu bo ob 15.30 tudi tradicionalen mimohod služkinj (Corso delle serve). V petek ob 10. uri bo sprevod šolarjev pri Stari Mitnici in v Naselju sv. Sergija. Ob 14.30 bo povorka pri Valmauri, ob 16.30 bo v Škednju sprevod mestnih rekreacijskih središč. V soboto ob 15. uri bo povorka v Rojanu, v nedeljo ob 15. uri pa bo potekal še sprevod škedenjskega pusta.