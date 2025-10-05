Gradijo čezmejne literarne mostove

V dvorani Xenia grško-pravoslavne skupnosti se je včeraj pričel knjižni sejem Parole tra i luogi - Besede med prostori. Mednarodni dogodek, namenjen gradnji čezmejnih literarnih mostov, bo še danes in jutri povezal založnike iz Slovenije, Italije, Grčije in s Cipra. Knjige štirinajstih založb, med njimi najdemo tudi založbo Mladika in Založništvo tržaškega tiska, si bo mogoče v prostorih ob grško-pravoslavni cerkvi zagotoviti med 10. in 20. uro.

Organizatorji so poskrbeli tudi za bogat spremljevalni program, včeraj sta v Trstu gostovala Slovenski center PEN in njegov ženski odbor MIRA. Spregovorili sta Vesna Mikolič, profesorica na tržaški univerzi na oddelku za humanistične študije in članica upravnega odbora centra PEN, ter Tanja Tuma, predsednica slovenskega centra PEN.

Danes o Grudnu v italijanščini

Tudi današnje in jutrišnje dogajanje na knjižnem sejmu Besede med prostori bo imelo izrazit slovenski predznak. Ob 10. uri bo nastopil pesnik in prevajalec Miha Obit, z Lailo Wadia, Alexandro Zambà, Marijano Šutic, Elisabeth Feller in s Crystopherjem Whiteom se bo pogovarjal o sodobnem prevajanju poezije. Ob 12. uri bo založba Mladika predstavila prevode poezij Iga Grudna Cuor di poeta. Florilegio di liriche scelte, pod katere se je podpisal profesor Miran Košuta. Z njim se bo pogovarjala urednica založbe Nadia Roncelli. Ob 17.10 pa bo Barbara Hanuš predstavila svojo knjigo za otroke v italijanščini Ciao Slovenia!, ki jo je izdala založba Hart iz Ljubljane. Slednja knjige v dvorani Xenia tudi ponuja na stojnici.

Jutri ob 15.50 pa se bo urednica Založništva tržaškega tiska Martina Kafol s profesorico prevajalskih študij na Univerzi v Ljubljani Martino Ožbot pogovarjala o literaturi na jezikovno mešanem območju in vlogi založbe na križišču jezikov. Celoten spored današnjih in jutrišnjih dogodkov najdete na spletni strani založbe Vita Activa Nuova, ki prireja tržaški mednarodni knjižni sejem.