Graditi skupnost za zaščito morja

Po Franciji, Grčiji in Turčiji je na vrsto prišla Italija oziroma Trst, ki je prvič postal etapa na peti izdaji večmesečne pomorske turneje okoljevarstvene jadrnice Blue Panda (Modra panda), ambasadorke organizacije za varstvo narave WWF v Sredozemlju. 26-metrsko plovilo, ki po Sredozemskem morju pluje s francosko zastavo, je v petek priplulo pred Veliki trg. Ob pomolu Audace bo jadrnica privezana do četrtka, do takrat pa bodo organizatorji kampanje Vsi skupaj za zaščito zakladov severnega Jadrana preko delavnic, predavanj, klepetov, okroglih miz in razstav ozaveščali ljudi o pomenu zaščite morskih psov v Jadranskem morju, o problemu prekomernega in spodbujanju trajnostnega ribolova ter o zaščitenih morskih okoljih.

Ob prihodu jadrnice, ki jo je pred leti premožna francoska družina donirala organizaciji WWF, so povedali, da so počaščeni, da so jim lokalne oblasti dovolile privezati se pred osrednji mestni trg. Predstavniki WWF Italia, ki jih bodo v prihodnjih dneh spremljali tudi tržaški prostovoljci te organizacije, so razložili, da Trst predstavlja edino italijansko postajo na šestmesečni turneji. V šestih dneh bodo postregli s pestrim programom, ki bo namenjen tako laični publiki kot tudi nosilcem interesnih skupin in stroki.

Giulia Prato, odgovorna za morje v organizaciji WWF Italia, je včeraj pozvala Tržačane, naj se množično udeležijo njihovih dogodkov in na ta način pomagajo graditi skupnost, ki se bo zavzemala za zaščito Jadranskega morja. Opozorila je, da Jadransko morje velja za »vročo točko« bioraznolikosti Sredozemlja, največjo nevarnost za to bioraznolikost pa predstavljajo človeške dejavnosti. »Naša tržaška kampanja, ki jo imenujemo Teden modre pande, bo priložnost za promocijo soočenj med občani in civilno družbo, raziskovalci, ribiči in predstavniki institucij, saj bomo lahko le s skupnimi močmi biotsko raznovrstnost morja postavili na pot okrevanja v korist narave, ljudi in podnebja,« je dejala okoljevarstvenica in pristavila, da WWF z jadrnico Blue Panda turnejo po širnih morjih izvaja že pet let.

Letošnja kampanja se je začela 15. aprila v Marseillu, v Franciji so preverjali onesnaženost morja z mikroplastiko. V Grčiji in Turčiji so julija in avgusta promovirali pomen zaščitenih morskih območij, ki zagotavljajo pomemben del ekosistemskih storitev za ribiče in modro gospodarstvo. V Italiji oziroma Trstu bo v fokus postavljajo ogroženost morskih psov, beseda pa bo tekla tudi o invazivnih vrstah, med katerimi v zadnjih časih posebno mesto zaseda modri rak.

