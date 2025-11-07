Gradnja športnega parka napreduje s polno paro

Ena redkih gradenj, ki v Trstu poteka v skladu z načrti, je gradnja novega mestnega športnega parka, ki so ga zasnovali Slovenci. V Barkovljah, med Miramarskim drevoredom pod Svetilnikom zmage in obalo, je ljubljanski arhitekturni biro Enota zasnoval revitalizacijo degradiranega dela mesta v športno-rekreativni program. Slovenski arhitekti so bili k projektiranju parka povabljeni na podlagi uspešno izvedenega projekta Park ob Semedelski promenadi v Kopru, v katerega se je na prvi pogled zaljubil župan Roberto Dipiazza. Ta si je podoben program zaželel v Trstu.

Rečeno, storjeno. Župan je mestnim upraviteljem naročil, naj stopijo v stik z Enoto. Njeni arhitekti so pripravili projekt, za realizacijo katerega bi potrebovali okrog pet milijonov evrov. Denar je Občina Trst dobila iz programa za odpornost in okrevanje (NOO). Z deli so začeli decembra lani, z njimi bi sprva morali zaključiti konec tega leta, a so rok za dokončanje preložili na konec januarja prihodnje leto.

Preverili smo razmere na gradbišču in smo se pogovorili z arhitektom Igorjem Spetičem, ki je v prvi fazi projektiranja sodeloval z arhitekti iz biroja Enota.