Grafitar Občini Milje plačal dva tisoč evrov odškodnine

Tržaško sodišče je 20-letnega grafitarja, ki je v Miljah leta 2022 s flomastri in barvnimi razpršilci pomazal klopi, smerokaze, cestne table, zabojnike za smeti in razne objekte na javnih površinah, obsodilo na plačilo 2000 evrov odškodnine Občini Milje. V to vsoto so vključeni povzročena škoda, oškodovanje ugleda Občine Milje in sodni stroški.

Grafitarja so izsledili miljski lokalni policisti in ga prijavili na podlagi člena št. 639 kazenskega zakonika. Sodni postopek, ki ga je lanskega septembra sprožil miljski mestni odbor, se je 4. decembra zaključil z razsodbo tržaškega sodišča. Mladenič je priznal svojo odgovornost in je že plačal odškodnino. Občina Milje bo zdaj poverila čiščenje objektov specializiranemu podjetju.

Grafitar, ki se je podpisoval vedno z istim vzdevkom, je pomazal tudi objekte v Trstu, kjer so mu naložili denarno kazen.

Trenutno pa je Občina Milje udeležena tudi pri sodnem postopku proti drugemu mlademu grafitarju. Ta je pomazal stavbe v miljskem starem mestnem jedru, med drugim pročelje mestne hiše, tamkajšnje cerkve, park Cosina in muzej Carà. Kot oškodovani stranki med drugim nastopata škofija in bančni zavod z miljsko podružnico. Prva obravnava bo 27. marca 2024.