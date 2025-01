Grški verniki v tržaškem morju iskali križ in srečo

Sivi oblaki in muhasto vreme niti tokrat niso bili v oviro grškim pravoslavnim vernikom v Trstu, ki so danes dopoldne obhajali velik blagoslov vode. Ta spominja na Jezusov krst v reki Jordan (tako imenovana epifanija ali teofanija) in velja kot simbolni blagoslov celotnega stvarstva. Grška, romunska, bolgarska in nekatere manjše pravoslavne cerkve so z razliko srbske sprejele novi pravoslavni koledar ali Milankovićev koledar, ki je enak gregorijanskemu, in so zato božič že obeležile.

Obred se je v Trstu kot vedno tradicionalno začel ob 10. uri v cerkvi sv. Nikolaja na tržaškem nabrežju. Vodila sta ga italijanski metropolit Polykarpos in tržaški arhimandrit Grigorios Miliaris. Nato so se odpravili na pomolu Audace, kjer je metropolit vrgel križ v morje. Ponj sta skočila nadebudna prostovoljca v kopalkah. Po tradiciji namreč, kdor spet prinese križ na kopno, bo v novem letu srečen. Tudi hladna voda torej postane povsem stranska zadeva.