Grudnov film o življenjski poti nekdanje ameriške prve dame

SKD Igo Gruden vabi na projekcijo dokumentarnega filma Melania, ki bo jutri ob 20.30 v Kulturnem domu Igo Gruden. Sledil bo pogovor s soscenaristom in režiserjem Jurijem Grudnom (sicer bivšim sovaščanom) ter soscenaristko in producentko Tanjo Gruden.

Melania Trump velja za eno najbolj kontroverznih ameriških prvih dam. Ob tem, da se je rodila in odraščala v Sloveniji v času socializma, je tudi pridala nov pečat vlogi ameriške prve dame. S svojo skrivnostjo in nezainteresiranostjo za medije, jih le še bolj privlači. Film se spogleduje z bogatim video arhivom iz njene mladosti ter skozi zgodbe ljudi, ki jo osebno poznajo in spremljajo njeno pot, sestavlja koščke mozaika njene osebnosti.

To je torej film o osupljivi življenjski poti nekdanje prve dame z zornega kota ljudi z njenega bližjega kroga.