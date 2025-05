Gurrieri prestal zaslišanje poslancev

Kandidat za predsednika Pristaniškega sistema Vzhodnega Jadrana, pod katerega sodita pristanišči v Trstu in Tržiču, Antonio Gurrieri je danes prestal prvo zaslišanje. V odboru poslanske zbornice je predstavil svojo poklicno pot in nato odgovarjal na vprašanja poslancev. Ti so bili s prejetimi odgovori zadovoljni. Naslednji korak predvideva še zaslišanje v odboru senata, ki bo na programu prihodnji teden. Nato bo minister za infrastrukturo in prevoz Matteo Salvini moral izdati še odlok, s katerim bo formaliziral predlog imenovanja novega predsednika pristaniške uprave. Kdaj bo pripravljen odlok, v tem trenutku ni znano.

Sedanji vršilec dolžnosti generalnega sekretarja tržaškega pristanišča Gurrieri, ki so mu v vseh teh mesecih pripisovali največ možnosti za imenovanje, se je pred poslanci dobro odrezal. Za predstavitev je imel deset minut časa.