Halo v zgoniški obrtni coni prodali na sodni dražbi

Včeraj dopoldne so na sodni dražbi prodali halo, ki se nahaja v obrtni coni zgoniške občine. Za 390 tisoč evrov je neznani kupec pridobil 712 kvadratnih metrov velik prostor s straniščem in kopalnico, slačilnico in pisarno ter manjšim dvoriščem.

»Trije ponudniki so se za nakup skladišča pošteno borili,« je za Primorski dnevnik povedal Giancarlo Crevatin, vodja sodne dražbe, »predstavili so skupno deset ponudb.« Dražbo so začeli z izklicno ceno 288 tisoč evrov. S ponudbami so naposled dosegli vrednost 390 tisoč evrov.

Hala je nekoč bila delavnica kamnoseškega podjetja Kajzer marmi Petra Skabarja, v katerem so obrtniki obdelovali marmor iz kraških kamnolomov. »Kaj bo kupec storil s halo, ni še znano,« je še povedal Crevatin in dodal, da bo ime novega lastnika znano, ko bo podpisal pogodbo in doplačal ceno.