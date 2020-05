Helikopterji nad Dolino Glinščice

Prebivalce občine Dolina so davi zbudili helikopterji, ki preletavajo Dolino Glinščice. Sprva je šlo za rumeni helikopter, kateremu sta se, kot kaže, po pričevanju očividcev pridružila še dva helikopterja, eden temnejše barve. Ker je prelet še v teku in torej traja že več ur, so se mnogi spraševali, ali gre morebiti za kako iskalno ali reševalno akcijo.

O dogodku ne civilna zaščita ne gasilci niso bili obveščeni. Naposled smo ravno ob njihovi pomoči izvedeli, da gre za reševalno vajo, pri kateri sodelujejo helikopterji gorske reševalne službe in reševalni helikopter službe 118. Vaje se bodo predvidoma zavlekle še nekaj ur.