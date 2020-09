Hibridni Esof2020 popolnoma uspel

Znanstveni prireditvi Esof2020, ki je v preteklih dneh potekala v novem kongresnem centru v starem pristanišču, je sledilo malo več kot 4000 virtualnih poslušalcev. Ti so imeli možnost prisluhniti 180 predavanjem, ki jih je oblikovalo 800 strokovnjakov. V povprečju si je preko spleta vsako predavanje ogledalo 300 ljudi, ki so se s Trstom povezali iz 52 držav s petih kontinentov. Največ zanimanja za Esof2020 so pokazale države vzhodne in srednje Evrope. Dober obisk so zabeležila tudi družbena omrežja: facebook je imel pol milijona obiskov, twitter 200 tisoč interkacij, spletno stran organizatorja pa je obiskalo 237 tisoč ljudi.

S temi številkami so organizatorji tržaške izvedbe Esofa postregli na sklepni novinarski konferenci, na kateri je Michael Matlosz, predsednik združenja Euroscience, ki vsake dve leti pripravlja Esof, z veseljem dejal, da je prireditev kljub pandemiji novega koronavirusa odlično uspela. »Izvrstno delo je za nami. Esof2020 je bil prvi svetovni znanstveni dogodek od izbruha epidemije, ki je potekal v hibridni obliki. Organizacija konference na daljavo ni mačji kašelj. Kljub zapletenemu procesu dela nam je uspelo združiti znanstvenike in publiko, ki jo zanima odprta debata o pomenu znanosti v današnji družbi,« je z vidnim navdušenjem dejal Matlosz.