Honda v Italijo skozi Trst

Tržaško pristanišče se ponaša z novo železniško povezavo, ki odpira pot v manj običajno smer: v srednjo Italijo, točneje Abruce. Japonski velikan Honda namreč sestavne dele za motorna kolesa z Daljnega vzhoda pretovarja na sedmem pomolu.

Kontejnerje tu s pomočjo podjetja Adriafer naložijo na vlak, ki pelje do njihove edine tovarne motornih koles v Evropi, ki se nahaja v kraju Atessa pri Chietiju. Čeprav še marsikateri Italijani ne vedo za njen obstoj, je v tej tovarni zaposlenih 900 ljudi in predstavlja pomembno industrijsko središče z več kot polstoletno zgodovino.

Novo povezavo so predstavili v Lloydovem stolpu, na sedežu tržaške pristaniške uprave. Prvi vlaki so sicer odpotovali že v drugi polovici oktobra, poteza pa naj bi se izkazala za tako posrečeno, da so jo v prejšnjih dneh še dodatno okrepili. Namesto enega vlaka odslej vsak teden proti Abrucem vozita dva, vsak prevaža skoraj 40 kontejnerjev.

Vse se je pravzaprav začelo po sili razmer. Zaradi novega koronavirusa je prihajalo pri prevozu tovora do stalnih zastojev. Zato so se odločili, da obidejo grško pristanišče v Pireju, ki so ga doslej uporabljali kot vmesno postajo, in sestavne dele pošljejo iz Azije direktno v Italijo, je pojasnil Marcello Vinciguerra, direktor družbe Honda Italia Industriale. Tovorni vlaki so se izkazali za hitrejše, cenejše in okolju prijaznejše, je povedal.