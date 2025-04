Od jutri do ponedeljka se vračajo Horti Tergestini

V Svetoivanski park se za velikonočni vikend vrača priljubljeni cvetličarski festival Horti Tergestini, ki ga prireja zadruga Monte San Pantaleone. Od jutri do ponedeljka bodo na osemdesetih stojnicah od 9. ure do sončnega zahoda ponujali cvetje in rastlinje vseh vrst. Med letošnjimi novostmi bodo madžarske perunike in rastline iz Avstrije, navajene na suho podnebje. Na sporedu bo tudi več delavnic za male in velike.

Častni gost letošnjega cvetličarskega festivala bo Loris Dilena, ki že 40 let raziskuje in fotografira naravo in rastje v Furlaniji - Julijski krajini, Istri ter Dalmaciji. Ornitolog, ljubitelj orhidej in vodič bo jutri (v soboto) ob 11. uri v konferenčni dvorani Svetoivanskega parka predaval o divjih orhidejah, ki veljajo za prave indikatorje okoljske kakovosti. Vedno jutri bo ob 17. uri Umberto Albertini predstavil svoj novi turistični vodnik po Parizu. V ponedeljek ob 10.30 pa bo Mariapia De Conto predavala o okoljski raznolikosti v domačem vrtu in medovitih rastlinah, ki so še kako pomembne za čebele.

Tudi dve kreativni oziroma vrtnarski delavnici bosta na sporedu jutri oziroma v ponedeljek. Odrasli bodo jutri ob 15. uri ustvarjali papirnate velikonočne okraske. Otroci pa bodo v ponedeljek ob 11.30 spoznavali in se učili saditi čebelam prijazne cvetice. Delavnic se bo lahko udeležilo omejeno število obiskovalcev, svoje mesto lahko rezervirate na elektronskem naslovu montesanpantaleone@gmail.com ali osebno na stojnici zadruge Monte San Pantaleone.