Hotel z bazenom, a ne na strehi

Avstrijski investitor Ivan Holler, ki namerava v nekdanji stavbi Italijanskih železnic na Trgu Vittorio Veneto odpreti hotel, je popustil. Po birokratskih napetostih z Občino Trst glede postavitve bazena na strehi zgradbe je odstopil od svojega prvotnega načrta in se sprijaznil s tem, da bo uredil hotel brez bazena in terase na strehi. To sicer ne pomeni, da hotel ne bo imel bazen.Uredili ga bodo v pritličnih prostorih, za kar investitor ne potrebuje gradbenega dovoljenja z odstopanjem.

S to odločitvijo se je končalo zavlačevanje z začetkom gradbenih del v stavbi, v kateri bo zaživel hotel nemške hotelske verige 25hours. Investitor na gradbeno dovoljenje čaka že leta, za birokracijo pa je bil sporen zlasti tisti del projekta, ki predvideva ureditev terase in bazena na terasi, kar pa ureditveni občinski načrt dopušča le izjemoma. Občinski odbornik za prostorsko načrtovanje Michele Babuder ni hotel prevzeti odgovornosti za nekaj, kar ni povsem jasno definirano. Sklenil je, da bodo o tem, če Hollerjev načrt vsebuje akcijski načrt za oživitev mestnega jedra, kar je pogoj za podelitev gradbenega dovoljenja z odstopanji, odločali občinski svetniki na seji mestnega sveta.

V tem primeru bi se vse še dlje zavleklo, zato je investitor sklenil, da je bolje prilagoditi projekt zakonodaji. V utemeljitvi odločitve je zapisal, da je v Trstu in v palači na Trgu Vittorio Veneto prepoznal dragulj, ki mora spet zasijati. Holler verjame, da bodo tudi s prilagojenim načrtom privlačni za turiste in da bo mesto dobilo nekaj, česar še nima.