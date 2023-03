Hudo poškodovan motorist v Istrski ulici

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so sinoči okrog 21. ure posredovali v Istrski ulici, kjer sta v bližini križišča z Ul. Orsera trčila avtomobil in motor. Motorist, star okrog 50 let, je bil v nesreči hudo poškodovan. Padel je in obležal na cestišču brez zavesti. Zdravstveno osebje mu je na kraju nudilo najnujnejšo oskrbo, nato so ga prepejali v katinarsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rdečo triažno kodo. Zdravniki so ugotovili, da je utrpel hujše poškodbe nog. Na kraju so bili lokalni policisti, ki so zaprli cesto za promet in preiskujejo vzroke nesreče.