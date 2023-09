Huje poškodovan moški pri Banih

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes zjutraj posredovali pri Banih, kjer se je poškodoval moški med gradbenimi deli v neki hiši. Padel je z višine kakih dveh metrov, pri čemer je z glavo udaril ob tla in obležal nezavesten. Zdravstveno osebje, ki je prispelo z reševalnim vozilom in zdravniškim avtomobilom, mu je na kraju nudilo najnujnejšo oskrbo, nato so ga prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rdečo triažno kodo. Njegovo zdravstveno stanje je resno.