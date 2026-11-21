Zveza vojnih invalidov prireja vsako leto v sodelovanju s krožkom Krut različna predavanja o polpretekli zgodovini naših krajev in širšega območja. Tako bo sklenila tudi delovanje ob koncu tega leta. Organizirali so tri predavanja, ki bodo potekala v večnamenski dvorani krožka Kru.t v pritličnih prostorih v Ulici sv. Frančiška 20. Prvo bo na vrsti že pojutrišnjem.

V ponedeljek ob 17.30 bo namreč nastopil zgodovinar Carlo Spartaco Capogreco, ki bo predaval o koncentracijskem taborišču v toskanskem Renicciju. To je delovalo od oktobra leta 1942 do kapitulacije Italije, namenjeno pa je bilo pretežno civilistom iz ljubljanske pokrajine ter tudi iz okupiranih delov Hrvaške in Črne gore.

Naslednji ponedeljek, 30. novembra, vedno ob 17.30 bo Marija Jurić Pahor govorila o koroških Slovencih v času zgodnjega fašizma. predavateljica je zaposlena kot znanstvena svetnica na Inštitutu za narodnostna vprašanja v Ljubljani, njeno raziskovanje pa je tesno povezano s sodobnimi zgodovinskimi raziskavami vojne, preganjanja in odpora ter s transkulturnimi in manjšinskimi študiji.

V ponedeljek, 9. decembra, ob isti uri pa bo gostoval v Trstu Marcel Štefančič mlajši, z novinarjem Sandorjem Tencejem se bo pogovarjal o tem, zakaj fašizem pravzaprav ni nikoli odšel. Štefančiča poznamo kot filmskega kritika, publicista in predvsem televizijskega voditelja nekdanje oddaje RTV Slovenija Studio City. V knjigi Fašizem: zakaj ni nikoli odšel – Eseji o zlatih časih Trumpa, Mussolinija in Hitlerja (Super! založba, 2025) avtor piše o tem, da je fašizem vztrajen fenomen, ki prehaja skozi različne oblike in obdobja.