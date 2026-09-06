Hvaležna je tistim, ki so se borili za slovenski jezik

Ubrano petje Moškega pevskega zbora Valentin Vodnik pod taktirko Anastasie Puric je uvedlo današnjo spominsko slovesnost na pokopališču pri Sveti Ani, kjer počivajo bazoviški junaki. Ferdu Bidovcu, Franu Marušiču, Zvonimirju Milošu in Alojzu Valenčiču so se poklonili ob 96-letnici njihove mučeniške smrti na gmajni pri Bazovici.

Vence so k obeležju na pokopališču položili predstavniki Odbora za proslavo bazoviških junakov pri Narodni in študijski knjižnici, Slovenske kulturno-gospodarske zveze in Sveta slovenskih organizacij, Društva Tigr Primorske ter stranke Slovenska skupnost. Prisotne je uvodoma nagovoril Štefan Čok, predsednik odbora za proslavo junakov. Dejal je, da odbor išče nove načine nagovarjanja mladih ljudi, ki bodo še naprej prenašali vrednote, za katere so se borili in umrli bazoviški junaki.

Tudi slavnostna govornica na pokopališču je bila predstavnica mlade generacije, vlogo je odbor letos zaupal Goričanki Emi Terpin, ki se na Univerzi v Ljubljani študijsko ukvarja s slovenskim jezikom. Dejala je, da nas na slovenski jezik veže ljubezen, pomembno je, da ga ohranjamo in negujemo. Obenem je povedala, da so mladi danes bolj zazrti v sedanjost. Pomembno pa je, da se o zgodovini podučijo iz knjig ter da ne ostanejo brezbrižni ob grozotah, ki smo jim priča v svetu. Navezala se je tudi na pisatelja Borisa Pahorja, ki je dejal, da se Evropa iz dogajanja v prvi polovici 21. stoletja ni ničesar naučila. Žrtvam, ki se jih je spomnila v govoru, pa se je zahvalila, ker so se borile za Slovence in slovenski jezik.