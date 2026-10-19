V Benetkah za leto 2027 zvišali število dni z vstopnino

V Benetkah, ki veljajo za eno najbolj priljubljenih turističnih destinacij v Evropi, bodo zaračunavanje vstopnine prihodnje leto podaljšali na 72 dni. Pristojbina medtem ostaja enaka kot letos, torej največ deset evrov, je po poročanju italijanske radiotelevizije Rai odločil mestni svet. Vstopnino bodo prihodnje leto zaračunavali ob določenih dneh med 26. marcem in 15. avgustom. Letos je bilo pristojbine treba plačati med koncem aprila in koncem julija.

Pristojbina bo v letu 2027 enaka kot letos, torej pet evrov za tiste, ki vstopnico rezervirajo najmanj štiri dni pred obiskom, in deset za ostale. Župan Benetk Simone Venturini je sicer junija izrazil željo, da bi se vstopnina za enodnevne obiskovalce s sedanjih pet oz. deset evrov zvišala na 30 evrov za zgodnje rezervacije, medtem ko bi rezervacije v zadnjem hipu lahko stale do 50 evrov. Benetke, ki se spopadajo z množičnim navalom turistov, so dnevni vstop v mesto gostom, ki tam ne prenočijo, začele poskusno zaračunavati leta 2024. Mestne oblasti upajo, da bodo s tem nekoliko omejile število obiskovalcev. Letos je občina pristojbine zaračunavala 60 dni v času vrhunca turistične sezone od aprila do konca julija. V tem času jo je plačalo več kot 650.000 obiskovalcev, prihodki od vstopnin pa so znašali več kot pet milijonov evrov.