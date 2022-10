Ideali partizanov so še vedno mladi, oni se ne bi vdali

Ideali miru, bratstva, solidarnosti in svobode danes toliko bolj vlivajo upanje ob dokazu, da suverenizem, nacionalizem in nadoblast človeka nad človekom prinašajo samo nasilje, vojno, smrt in lakoto. To je bilo slišati na sobotni popoldanski slovesnosti ob 75-letnici postavitve spomenika padlim za svobodo v Trebčah.

Slovesnost bi bila morala sicer potekati lani, a so jo morali preložiti zaradi koronskih razmer. Na sporedu je bila v soboto, dejansko nekaj dni po 76. rojstnem dnevu kamnitega pomnika na trgu pred cerkvijo, ob katerem je stala častna straža skavtov in tabornikov, ki so v sprevodu prispeli z godbo na pihala Viktor Parma, Tržaškim partizanskim pevskim zborom Pinko Tomažič ter z otroki vrtca Elvire Kralj in Osnovne šole Pinka Tomažiča. Spomenik 30 domačinom, ki so padli kot partizani ali umrli v taboriščih, je namenjen prav otrokom oz. novim generacijam, da jih spodbuja h gojenju zgodovinskega spomina, je med drugim poudarila povezovalka dogodka, novinarka Eva Ciuk, ki je k mikrofonu povabila slavnostna govornika, pokrajinskega tajnika in predsednika Vsedržavnega združenja partizanov Italije (Anpi) za Tržaško Dušana Kalca in Fabia Vallona. Kalc je opozoril, kako je na sedanjih generacijah naloga ohranjati spomin ter varovati in vrednotiti zapuščino padlih oz. vero in želje po boljši prihodnosti. To je še toliko bolj pomembno danes, ko se širijo pojavi, ki so v popolnem nasprotju z vrednotami odporništva. »Kaj naj rečemo o vrednotah, kot so mir, družbene pravice, demokratična ureditev, sožitje, spoštovanje človeka in narave? Vse je pod udarom, kakršnega v dolgem povojnem obdobju skoraj ne pomnimo,« je dejal Kalc ter omenil vojna žarišča, pandemijo ter poglabljanje neenakosti med ljudmi in narodi, medtem ko so v Italiji nedavne volitve prvič v zgodovini republike prinesle zmago skrajni desnici. »Vsi, ki se sklicujemo na vrednote odporništva in antifašizma, smo dolžni, da strnemo vrste, da se odločno zoperstavimo slehernemu poskusu spreminjanja ustave in demokratične ureditve. V prvi vrsti so to dolžne storiti sile levice, ki so žal vse preveč razkropljene in premalo odzivne na potrebe in zahteve delovnega ljudstva,« je dejal Kalc.