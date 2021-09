Igor Svab bo še naprej zagovarjal politiko sodelovanja

V zadnjih petnajstih letih je v tržaškem občinskem svetu doživel veliko zadoščenj in tudi razočaranj, sam pa bo tudi po odhodu še naprej zagovarjal politiko dialoga in sodelovanja. Predstavnik Slovenske skupnosti Igor Svab po treh mandatih zapušča mestni svet, v zadnjem mandatu je bil podpredsednik skupščine. Kandidira za rajonski svet, kjer je že sedel do leta 2006, obdobja »politične univerze« – kot sam imenuje dolgoletno izkušnjo v mestni hiši – pa je konec, čeprav ne po njegovi odločitvi.

Na svojem zadnjem javnem nastopu v vlogi mestnega svetnika je Svab, ki se je srečal z novinarji, izpostavil svetle in temne točke dolgoletnega delovanja, pri čemer je bil kritičen do desnosredinske občinske uprave, delno pa tudi do slovenske manjšine. »Še vedno verjamem v politiko dialoga, ki jo je desna sredina žal odklanjala. Redno je zavračala pobude opozicije, tudi popravke k proračunu, celo popravke glede slovničnih napak v besedilih,« je potožil.

Odnos tržaške politike do Slovencev se je z leti spremenil, k temu so pripomogli tako vstop Slovenije v EU in schengensko območje kot tudi prihodi predsednikov ob obletnicah požiga Narodnega doma. »Desna sredina pa je bila pri teh zgodovinskih dogodkih, če izvzamemo župana in druge institucionalne predstavnike, odsotna ali je celo protestirala,« je spomnil.

Nekaj kritik pa je namenil tudi slovenski manjšini. Dosežkov Slovenci ne znamo pravilno ceniti, sami pa se večkrat raje pritožujemo, kot da bi kaj predlagali. Navedel je primer petih šol, ki so že dolgo zaprte: župan je pričakoval nek skupen predlog, a ga slovenske ustanove niso znale izdelati.