V Trstu tridnevna dezinsekcija zaradi primera virusne bolezni denga

Po skoraj letu dni so v Trstu spet potrdili nov primer virusne bolezni denga. Zato bo danes, nedelje, 30. avgusta, dalje stekla radikalna dezinsekcija območja, kjer okužena oseba prebiva.

Javno zdravstveno podjetje za Tržaško in Goriško (Asugi), je sporočilo, da je bila okužba potrjena pri osebi, ki se je v Trst vrnila s potovanja v tujini (po neuradnih informacijah v Srednji Ameriki). Ne gre torej za »avtohtono« okužbo.

Zdravstveno osebje je pregledalo skupne prostore stanovanja v bližini Drevoreda 20. septembra in zgornjega dela Ulice Crispi, kjer živi okužena oseba. Glede na to, da so v 200-metrskem polmeru od omenjenega stanovanja občutljiva območja (glavna mestna bolnišnica) in zelene površine, so ugotovili, da bo treba dezinsekcijo opraviti na območju med ulicama Cologna in Farneto. Ta bo potekala danes, 30. avgusta,, v ponedeljek, 31. avgusta, in torek, 1. septembra, ko bo med 4. in 5.30 specializirano podjetje poskrbelo za uničenje odraslih komarjev. V tem času bodo ceste, kjer bo potekala dezinsekcija, zaprte za promet. V ponedeljek, 31. avgusta, od 8. ure dalje pa se bodo lotili še uničevanja ličink.

Vse občane, ki bivajo na tem predelu ozirajo tu upravljajo trgovine in lokale, pozivajo, naj se držijo nekaterih preprostih pravil, da bi omejili širjenje mrzlice in komarjev. Javne površine naj bodo čiste, na balkonih in terasah ter na okenskih policah naj se v posodah ne nabira voda. Predmete, ki bodo prišli v stik z insekticidom, je treba pred uporabo umiti.