Illy nekoč neučakan, sedaj potrpežljiv

»Preden sem se preizkusil v županski funkciji sem bil po značaju neučakan in malo nestrpen, ob vstopu v politiko sem spoznal, da je potrpežljivost v življenju še kako pomembna,« pravi Riccardo Illy. Leta 1993 je bil pri 38. letih (danes jih ima 67) izvoljen za župana Trsta, nato je bil poslanec v rimskem parlamentu in predsednik Dežele. V politiko se je znova vrnil na volitvah pred štirimi leti, ko je neuspešno kandidiral za senat. Illy se danes v celoti posveča podjetništvu in je svoje zadnje izkušnje na tem področju, daleč od družinskega podjetja Illycaffè, opisal v knjigi L’arte dei prodotti eccellenti (Umetnost odličnih izdelkov), ki je izšla pri založbi La Nave di Teseo.

Illy je v tržaški knjigarni Lovat v pogovoru z odgovorno urednico Piccola Roberto Giani povedal, da je knjiga v angleščini izšla za ameriški trg, na prigovarjanje založnice Elisabette Sgarbi jo je nato prilagodil za italijanske bralce. Krtačne odtise knjige je med prvimi v ZDA prebral znani režiser Francis Ford Coppola, prijatelj Illyjevega pokojnega očeta Ernesta, ki se v Kaliforniji ukvarja z vinarstvom.