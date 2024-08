INPS zaprt do petka zaradi poplavljenih uradov

Tržaški uradi zavoda INPS v Ulici Ghiberti 4 bodo zaprti do vključno petka. Včeraj je v več prostorih stavbe prišlo namreč do poplave, zaradi katere so uradi neuporabni. Zavod obvešča, da bodo storitve v času zaprtja na voljo na spletnem portalu INPS in na aplikaciji INPS MOBILE, pomoč pa lahko uporabniki poiščejo na brezplačni številki 803 164 z domačega telefona, ali na 06 164164 z mobilnega. Z uporabniki, ki so v teh dneh prijavljeni za reševanje postopkov, bo zavod stopil v stik preko telefonskega klica. Samo v nujnih primerih sprejemajo sporočila na naslov elektronske pošte urada za stike z javnostjo urp.trieste@INPS.inps.